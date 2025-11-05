Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13th Gen Aura Edition

Lasciatemi essere completamente onesto; Sono stato un uomo MacBook per molto tempo. Sì, ho recensito un mare di laptop basati su Windows, e proprio quest'anno ho passato del tempo con un Razer Triton 14 AI, il leggermente antiquato Microsoft Surface Studios Laptop 2 e una bestia di un Asus ProArt PX16, tutti esempi di produttori di PC che si avvicinano all'emulazione di Apple.

Ma sono passati molti, molti anni da quando ho lavorato su un ThinkPad. Sì, per un po' abbiamo esplorato la linea un po' iconica di Lenovo, che si è espansa con entrambe le varianti Yoga e Extreme, ma come con certe relazioni personali nel corso della vita, ci siamo allontanati.

Ma ora ho passato le ultime settimane sul ThinkPad X1 Carbon Aura Edition, il ThinkPad quasi completamente standardizzato che è così ampiamente utilizzato nel segmento aziendale e che anche gli insegnanti delle scuole utilizzeranno tra qualche anno. E per usare un eufemismo, sono felice di essere tornato.

Più specificamente, stiamo parlando del ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, che utilizza un Intel Core Ultra 7, un Intel Arc GPU integrato, 32 GB di RAM LPDDR5x e un SSD PCIe Gen 5 da 2 TB. Questo ci dà un punteggio multi-core diGeekbench 6 circa 11.344 punti, che è sufficiente per giocare a piccoli giochi comuni con impostazioni limitate, ma è davvero lontano dall'uso previsto.

Quello che ottieni è lo stesso telaio a base di fibra di carbonio, che ha ancora una superficie morbida al tatto che raccoglie ancora le impronte digitali un po' troppo avidamente, ma è infinitamente comodo da tenere, trasportare e utilizzare. Questo è davvero ancora uno dei laptop più comodi da utilizzare per attività lavorative cruciali, sia che tu stia seduto per lunghi periodi o solo per poco tempo. Questo vale anche per la tastiera, che, a mio parere, continua a stare spalla a spalla con le tastiere Surface di Microsoft come le migliori sul mercato. Potevo scriverci sopra tutto il giorno. Lo stesso si può dire del trackpad ben progettato della macchina e, naturalmente, del piccolo rosso TrackPoint.

Tuttavia, va notato che il tutto pesa poco meno di un chilo, ed è abbastanza liberatorio avere qualcosa di così leggero che è costruito in modo così robusto che Lenovo continua a ottenere le certificazioni MIL-STD 810H, il che significa che puoi fidarti che questo laptop può sopravvivere alla maggior parte delle cose che gli lanci. E anche per molto tempo. Questa batteria da 57Wh mi ha dato ben 11 ore di utilizzo misto, che è più che sufficiente, secondo me.

E questo anche se questa variante più costosa ha un pannello OLED. Più specificamente, stiamo parlando di un pannello OLED da 2,8K da 14", il che significa che la webcam è rialzata rispetto al pannello, conferendo allo schermo una vera sensazione "edge-to-edge". È di 120 Hz e, sebbene abbiamo misurato una luminosità leggermente inferiore rispetto ad altri pannelli OLED in laptop più grandi e più costosi, si è comunque comportata adeguatamente con una media di circa 450 NITS.

Quando si tratta del prezzo, posso facilmente vedere che sono troppo costosi. Se scegli il pannello OLED e 32 GB di RAM, stai guardando una macchina che può essere due volte più costosa di un MacBook Air e considerevolmente più costosa del nuovo MacBook Pro M5. Detto questo, il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition sembra lo strumento di produttività definitivo sul lato Windows, e se stai cercando qualcosa a cui aspirare, ottieni davvero qualità per i tuoi soldi.