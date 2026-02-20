Lenovo ThinkPad X13 Gen 6

Alla fine dello scorso anno, ho recensito il mio primo ThinkPad dopo tanto tempo e ho proclamato abbastanza forte nel testo che "è stato così bello essere tornato". Tutto ciò che amavo di quella macchina, più precisamente il "Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13th Gen Aura Edition", si trova anche qui sull'X13 Gen 6, perché un ThinkPad è un ThinkPad, ma c'è anche una differenza in particolare che vale la pena sottolineare.

Ma prima, cosa è uguale? La parte superiore è fatta di fibra di carbonio, quella inferiore in alluminio, quindi pesa quasi nulla, circa 988 grammi, il che significa che praticamente scompare nella mano e può essere facilmente trasportata da e verso il lavoro, uno studio o semplicemente in casa. Nonostante ciò, possiede tutte le certificazioni MIL-STD pertinenti, il che significa che può funzionare senza problemi sia con caldo che freddo estremo, e non è così sottile da non lasciare spazio sia per HDMI che per USB-A.

Il grande compromesso tra questo e l'Aura già citata è che lo schermo non è altrettanto attraente. È un pannello WUXGA da 13,3" 1920x1200, che in pratica significa solo "IPS". Questo significa una luminosità relativamente elevata, intorno ai 400 NITS, e copre il 100% sRGB. Ma l'Aura ha un OLED 2.8K 120Hz, che offre la stessa durata della batteria, quindi un pannello IPS 1200p 60Hz è un po' un passo indietro, per usare un eufemismo. Sì, la macchina è più economica, anzi molte migliaia di sterline in meno, e questo è sicuramente un fattore da considerare. D'altra parte, penso che questo pannello sia troppo basilare per adattarsi a una macchina in questa fascia di prezzo in generale.

Detto ciò, si ottiene la costruzione fantastica, la tastiera ThinkPad, l'eccellente trackpad, le porte e anche interni relativamente nitidi. Stiamo parlando di un AMD Ryzen AI 7 Pro 350, una CPU con 8 core e 16 thread, che passa a 5GHz. Questo è combinato con la grafica interna Radeon 860M, un NPU Ryzen, 32GB di RAM LPDDR5x e un SSD M.2 2280 da 1TB in questo caso. Come sempre, è possibile modificare un po' queste configurazioni, ma in generale, si acquista un ThinkPad per la sua costruzione e qualità costruttiva, e questo è presente indipendentemente dalle scelte di CPU e RAM. L'idea è che questa macchina non ti faccia davvero aspettare quando si tratta di compiti quotidiani che richiedono un uso leggero di Photoshop e Premiere, multitasking tramite elaborazione testi e browser, e altre attività relativamente leggere.

Abbiamo scritto questo abbastanza volte; sai cos'è un ThinkPad, e che tu scelga un Intel Core Ultra, questo o anche uno con una CPU più economica, non sarà una bestia da gaming o una tartaruga lenta.

Tuttavia, è ancora chiaro che Lenovo regola queste macchine per minimizzare la dissipazione di calore e i livelli di rumore, il che è naturalmente un piacere per le dita (e le cosce) e le orecchie. Nel complesso, è una macchina molto comoda da usare, e il leggermente più grande 41Whr può facilmente offrire almeno 12 ore di uso base con una sola carica.

Ma ad essere completamente onesti, una recensione del genere non deve essere più lunga. I ThinkPad hanno una reputazione fantastica perché Lenovo crede fermamente in questo framework molto specifico. Sì, piccoli aggiornamenti, modifiche e miglioramenti vengono introdotti continuamente, ma nel complesso questa è la stessa macchina di cinque anni fa, e molti anni prima. Penso che questo profilo funzioni, e posso sicuramente consigliare i ThinkPad a chiunque sia disposto a spendere molti soldi per una macchina che possa resistere a un po' di tutto e che sia bella anche così. Penso che lo schermo sia un po' imbarazzante per Lenovo nel 2026 perché la batteria può facilmente gestire i 120Hz, e l'OLED dovrebbe essere di serie. Ma a parte questo, funziona come dovrebbe, appare come dovrebbe e funziona come dovrebbe, e la colonna sonora riflette questo.

