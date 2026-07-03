Lenovo ThinkTab X11

Quando recensiamo i tablet qui su Gamereactor, di solito lo facciamo con un focus molto specifico e orientato al consumatore. E perché no, davvero? Dopotutto, sei tu a leggere questo, vero? Tu che ogni tanto hai bisogno di una mano d'aiuto. I ThinkPad di Lenovo potrebbero non essere abbastanza economici da piacere al consumatore medio, ma sono popolari, ed è per questo che a lungo abbiamo cercato di immaginare come potrebbe essere un tablet ispirato al ThinkPad.

Ora ci hanno inviato il ThinkTab X11 per testarli, e si scopre che, sebbene questo tablet replichi molti dei punti di forza che hanno reso i ThinkPad così popolari tra le aziende, qui il focus è molto diverso.

Vedi, il ThinkTab X11 non è davvero progettato per uso personale. Sicuramente può gestirlo - offre un'installazione Android abbastanza pulita, un bellissimo display WQXGA e un SoC Snapdragon 7s relativamente di fascia alta - ma le caratteristiche di questo tablet indicano un focus piuttosto specifico sul retail, un tablet per il "personale di prima linea", come dice Lenovo stessa.

Non c'è nulla di insolito in questa esposizione. Stiamo parlando di un display IPS da 10,95 pollici 16:10, 2,5K WQXGA capace di circa 600 nit, protetto da Corning Gorilla Glass. Non c'è nulla di insolito nello Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria UFS 3.1 (che può essere espanso tramite microSD).

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Dove il ThinkTab X11 rivela il suo focus B2B è tramite il tag NFC montato frontalmente, che è pensato esclusivamente per permettere agli altri di pagare direttamente sul tablet tramite software dedicato. Esiste anche una modalità senza batteria, in cui la batteria può essere rimossa completamente, permettendo al dispositivo di funzionare direttamente da una delle due porte USB-C. Sì, ce ne sono due, in parte perché deve funzionare senza batterie mentre è collegato a un sistema B2B.

Ci sono anche caratteristiche B2B che potrebbero beneficiare i consumatori comuni, come una grande batteria da 10.200mAh, e forse in particolare una combinazione di certificazione MIL-STD 810 contro il caldo e il freddo, oltre a scosse e altri impatti, e la certificazione IP68 contro polvere e acqua.

Il punto qui è che queste caratteristiche sono piuttosto difficili da valutare in base alle nostre esperienze specifiche e alle aspettative su ciò che un tablet dovrebbe essere capace. Possiamo dire che la qualità costruttiva, come sempre accade con i prodotti Think, è assolutamente eccellente. Questo è un vero pezzo di attrezzatura, e il retro morbido è un'alternativa davvero entusiasmante rispetto all'altrimenti costante attenzione del settore sul vetro smerigliato o sull'alluminio.

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Questa sembra essere anche la ragione principale del prezzo piuttosto alto. Stiamo parlando di circa 430 dollari, e probabilmente un po' di più, e per un tablet che offre prestazioni approssimative con lo Snapdragon 7s Gen 3, pesa 650 grammi e ha uno schermo leggermente fioco, semplicemente manca il bersaglio.

Sono queste caratteristiche B2B, questa costruzione "robusta", che fanno salire il prezzo, quindi sono proprio questi aspetti che devono convincerti, magari come imprenditore in un modo o nell'altro. Non è certo un brutto tablet, soprattutto se lo si vuole usare proprio per questo tipo di compiti, ma stiamo ancora aspettando pazientemente che Lenovo tenti la sua sorta con un tablet Android per i consumatori comuni, assolutamente di fascia alta.