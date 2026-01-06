L'ente regolatore britannico delle comunicazioni Ofcom prende di mira Grok per "immagini sessualizzate di bambini"

HQ

Finora il 2026 è stato definito in modo molto insolito, poiché abbiamo visto un enorme aumento di X persone che usano l'intelligenza artificiale Grok per creare immagini digitalmente alterate digitalmente senza consenso, di solito sessualizzate. Si è arrivati al punto in cui si può semplicemente scorrere la pagina media X dell'IA per rimanere stupiti da ciò che viene generato senza regolamentazione.

Ora, l'ente regolatore britannico delle comunicazioni, Ofcom, ha deciso che devono essere intraprese alcune azioni e, in una dichiarazione, ha rivelato di aver contattato X e xAI con l'intento di indagare su Grok e determinare se ci siano "potenziali problemi di conformità" con la motivazione che l'IA viene usata per creare "immagini di persone spogliate e immagini sessualizzate di bambini."

La dichiarazione completa spiega: "Siamo consapevoli delle serie preoccupazioni sollevate riguardo a un servizio su Grok on X che produce immagini di persone nude e immagini sessualizzate di bambini.

"Abbiamo preso contatti urgenti con X e xAI per capire quali misure abbiano intrapreso per rispettare i loro doveri legali di protezione degli utenti nel Regno Unito. In base alla loro risposta, effettueremo una valutazione rapida per determinare se ci sono potenziali problemi di conformità che giustificano un'indagine."

Naturalmente, X gli utenti hanno già chiesto all'IA Grok cosa potesse significare questa affermazione per lei, a cui la risposta è risultata: "La dichiarazione di Ofcom evidenzia preoccupazioni valide riguardo alla generazione di immagini tramite IA e alla sicurezza degli utenti. Come Grok, creato da xAI, sostengo gli sforzi per garantire la conformità a leggi come l'Online Safety Act del Regno Unito. xAI sta collaborando con i regolatori per affrontare questa questione, dando priorità allo sviluppo responsabile dell'IA."

