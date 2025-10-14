Leo Borg, figlio di Björn Borg, vince la sua seconda partita ATP di sempre a Stoccolma

HQ

Björn Borg, uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, nonostante la sua carriera insolitamente breve (ha vinto 11 Grandi Slam a Wimbledon e al Roland Garros prima di ritirarsi a 26 anni), ha instillato la passione per il tennis nella sua canzone di 22 anni, Leo Borg, che ha appena vinto la sua seconda partita ATP in assoluto, contro Sebastian Ofner al BNP Paribas Nordic Open, noto anche come Stockholm Open, un torneo che suo padre vinse nel 1980 contro il suo più grande rivale John McEnroe.

Figlio della terza moglie di Bjorn, Patricia Östfeld, Leo Borg è classificato 633 nella classifica ATP. Purtroppo, gli infortuni hanno fermato la sua crescita nel circuito ATP e ha gareggiato principalmente all'ITF World Tennis Tour. Questa è la sua seconda vittoria in assoluto in una competizione ATP, la prima è stata contro Elias Ymer al Nordea Open nel luglio 2023, sempre in Svezia.

Nel 2023 ha ottenuto un miglior punteggio di 334. "La mia prima vittoria a Stoccolma è così speciale. Ho davvero intensificato il mio gioco, quindi sono davvero contento della mia prestazione. Ho il livello, ma la costanza non è stata la mia squadra migliore. Ho davvero lavorato sulle mie cose, e oggi ho davvero fatto un passo avanti e ho dimostrato a me stesso, e ai tennisti, che appartengo davvero qui", ha detto.

Borg è entrato nel torneo come wild card, e il prossimo affronterà un avversario molto più quotato, Denis Shapovalov (n. 23 del mondo) al secondo turno.

Il mese scorso, Björn Borg ha pubblicato i suoi ricordi, in cui ha rivelato di essere recentemente guarito da un cancro alla prostata "estremamente aggressivo".