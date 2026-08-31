Leo Messi annuncia il ritiro dalla nazionale argentina: "Giuro che ho sempre dato tutto me stesso"

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Leo Messi, 39 anni, ha annunciato ciò che molti temevano già da tempo: il GOAT si ritira dalla nazionale argentina, affermando di aver "dato tutto" e che la fine di questo capitolo "fa molto male", rivelando di aver preso la decisione subito dopo aver perso la finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna.

"È stata una decisione che ha fatto male, e fa ancora male, nel profondo, ma capisco che è il momento giusto. Giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni quando abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per portarti gioia e renderti orgoglioso di essere argentino attraverso il calcio", ha scritto Messi.

"Non resta molto tempo, i capitoli stanno chiudendo, e questo è uno che mi fa molto male. Amo, amato e amerò sempre essere nella Nazionale. Ho dato tutto quello che ho; non ho più nulla da dare, e poi, ci sono giovani giocatori fantastici che arrivano dietro di me che meritano di essere lì."

Dopo aver ringraziato la sua famiglia, i compagni di squadra e i suoi tifosi, rivela di aver scritto il messaggio il 21 luglio, due giorni dopo la finale. "Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, sono ancora più convinto di prima. "

Settimane dopo la fine dei Mondiali, il padre di Messi, Jorge Messi, morì di malattia, la sua salute era peggiorata e Messi giocò in competizione sapendo che suo padre era malato. Messi è tornato in campo (lo scorso weekend ha segnato quattro gol nella vittoria per 7-1 contro Montréal) ma ha anche detto che potrebbe non giocare ancora a lungo.