Leo Messi ha annunciato la sua sesta Coppa del Mondo: la rosa completa dell'Argentina per i Mondiali

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Ora è ufficiale: Lionel Messi giocherà la sua sesta Coppa del Mondo il mese prossimo, dopo essere stato convocato dall'allenatore Lionel Scaloni per la rosa di 26 giocatori della competizione. Messi, campione in carica, compirà 39 anni durante il torneo, il 24 giugno.

Nella rosa ci sono 17 giocatori che erano presenti anche quattro anni fa, quando l'Argentina sollevò il trofeo in Qatar, tra cui Emiliano Martínez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. La rosa include anche il centrocampista Giovani Lo Celso, che ha saltato la edizione 2022 per infortunio, ma ha partecipato ai Mondiali 2018, ma non include anche il 34enne Marcos Acuña, che era nel 2022, per motivi di fitness, cosa che ha sorpreso i suoi tifosi.

Tra i nuovi talenti della rosa troviamo Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, José Manuel López o Thiago Almada, ma niente Franco Mastantuono, diciottenne del Real Madrid, né Gianluca Prestianni, l'ala del Benfica che ha ricevuto una sanzione che lo avrebbe costretto a saltare due partite della fase a gironi per comportamento omofobo.

Rosa argentina per la Coppa del Mondo 2026:

Portieri:



Juan Musso (Atletico Madrid)



Geronimo Rulli (Marsiglia)



Emiliano Martinez (Aston Villa)



Difensori:



Leonardo Balerdi (Marsiglia)



Nicolas Tagliafico (Lione)



Gonzalo Montiel (Fiume della Plata)



Lisandro Martinez (Manchester United)



Cristian Romero (Tottenham)



Nicolas Otamendi (Benfica)



Facundo Medina (Marsiglia)



Nahuel Molina (Atletico Madrid)



Centrocampisti:



Leandro Paredes (Fiume della Plata)



Rodrigo de Paul (Inter Miami)



Valentin Barco (Strasburgo)



Giovani lo Celso (Real Betis)



Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen)



Alexis Mac Allister (Liverpool)



Enzo Fernandez (Chelsea)



Attaccanti:



Julián Alvarez (Atletico Madrid)



Lionel Messi (Inter Miami)



Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)



Thiago Almada (Atletico Madrid)



Giuliano Simeone (Atletico Madrid)



Nico Paz (Como)



Jose Manuel Lopez (Palmeiras)



Lautaro Martinez (Inter Milano)

