Leo Messi ha contribuito al maggior numero di gol e assist in questa Coppa del Mondo... Camminando per metà del tempo

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L'Argentina affronterà l'Inghilterra questa sera nella seconda semifinale della Coppa del Mondo (20:00 BST, 21:00 CEST) per un posto in finale domenica contro la Spagna, e la maggior parte degli occhi sarà puntata su Leo Messi, capocannoniere ex aequo della Coppa del Mondo insieme a Kylian Mbappé (8 gol). Messi, 39 anni, punta a vincere un secondo titolo in quella che probabilmente sarà la sua ultima Coppa del Mondo, e ha impressionato con la sua prestazione: 33 tiri, 21 occasioni create e undicici contributi a gol (otto gol e tre assist).

In effetti, Messi è stato coinvolto, con gol e assist, in 15 partite consecutive di Coppa del Mondo, contando i Mondiali 2026 e 2022: 16 gol e sette assist nelle ultime 15 partite; l'ultima volta che non fu coinvolto in un gol fu in una partita della fase a gironi contro la Polonia, terminata 2-0, come riportato dal collaboratore della BBC Guillem Balague.

I contributi di Messi, i tiri e le occasioni create, complessivamente 54, sono anche i più alti per un giocatore in una Coppa del Mondo da decenni, dai tempi di Diego Maradona nel 1986.

Eppure, allo stesso tempo, Messi ha corso molto meno degli altri giocatori: Balagué ha trovato nei dati che Messi camminava durante il 47% della distanza che ha percorso finora nelle partite di Coppa del Mondo, con una media di soli 2,7 sprint a partita (rispetto ai 5,3 sprint di quattro anni fa). Ha anche coperto la distanza più breve tra tutti gli esterni argentini che hanno giocato per più di 20 minuti, solo 8,2 km ogni 90 minuti.

Forse è una questione di età, forse di tattica, ma anche correndo molto meno, Messi ha contribuito con più gol e occasioni di chiunque altro in questo Mondiale per il successo della sua squadra. Ovviamente, solo segnare gol non fa vincere i Mondiali, e ora l'Argentina deve fermare Kane, Bellingham, Gordon e altri allo stesso tempo che cerca Messi se vuole arrivare in finale.