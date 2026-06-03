Leo Messi ha ricevuto un prestigiosissimo Premio Principessa delle Asturie per lo Sport, la giuria sottolinea il suo impatto sociale

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Leo Messi ha ricevuto il prestigioso premio Principessa delle Asturie per lo Sport, un riconoscimento annuale che riconosce risultati straordinari nello sport, assegnato ad atleti, squadre, promotori o addirittura intere competizioni.

Il calciatore argentino di 38 anni, pronto a partecipare alla sua sesta Coppa del Mondo, è stato scelto tra 27 candidati provenienti da 12 paesi. La giuria ha scelto Messi perché "a livello personale, Messi è stato un modello di superamento delle avversità, dopo aver sofferto di un disturbo della crescita durante l'infanzia, ed è considerato un'icona mondiale nello sport per la sua costanza, umiltà e impegno nel lavoro di squadra, secondo i suoi compagni di squadra".

Oltre ai meriti sportivi (come la vittoria record di otto Palloni d'Oro tra il 2009 e il 2023), la giuria riconosce che il suo contributo allo sport ha avuto un impatto sociale, come come ambasciatore UNICEF (organizzazione che ha vinto il Prince of Asturias Award per la Concordia 2006) e il suo lavoro benefico attraverso la Leo Messi Foundation, dedicato a promuovere l'accesso all'istruzione e alla salute per i bambini in situazioni vulnerabili.

Altri calciatori che hanno vinto il Premio Principessa del Principe delle Asturie

Tra i vincitori precedenti del Premio Principessa (o Principe) delle Asturie per lo Sport figurano la tennista Serena Williams (che ha annunciato il suo ritorno a 44 anni), il corridore di fondo keniota Eliud Kipchoge, la Olympic Refuge Foundation e la squadra olimpica dei rifugiati del CIO nel 2022, la sciatrice americana Lindsey Vonn e la leggenda del badminton Carolina Marín.

Pochissimi calciatori hanno vinto il premio da quando è stato assegnato per la prima volta nel 1987: la nazionale brasiliana che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2002, la nazionale spagnola che ha fatto lo stesso nel 2010, e un premio condiviso nel 2012 tra Iker Casillas (Real Madrid) e Xavi Hernández (del FC Barcelona) per il loro "atteggiamento conciliatorio che ha levariato le tradizionali differenze tra giocatori e tifosi". giocando in club rivali ma vincendo insieme l'UEFA Euro 2012.