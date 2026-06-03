Leo Messi ha ricevuto un prestigiosissimo Premio Principessa delle Asturie per lo Sport, la giuria sottolinea il suo impatto sociale
Messi riceve uno dei riconoscimenti più prestigiosi in Spagna.
Leo Messi ha ricevuto il prestigioso premio Principessa delle Asturie per lo Sport, un riconoscimento annuale che riconosce risultati straordinari nello sport, assegnato ad atleti, squadre, promotori o addirittura intere competizioni.
Il calciatore argentino di 38 anni, pronto a partecipare alla sua sesta Coppa del Mondo, è stato scelto tra 27 candidati provenienti da 12 paesi. La giuria ha scelto Messi perché "a livello personale, Messi è stato un modello di superamento delle avversità, dopo aver sofferto di un disturbo della crescita durante l'infanzia, ed è considerato un'icona mondiale nello sport per la sua costanza, umiltà e impegno nel lavoro di squadra, secondo i suoi compagni di squadra".
Oltre ai meriti sportivi (come la vittoria record di otto Palloni d'Oro tra il 2009 e il 2023), la giuria riconosce che il suo contributo allo sport ha avuto un impatto sociale, come come ambasciatore UNICEF (organizzazione che ha vinto il Prince of Asturias Award per la Concordia 2006) e il suo lavoro benefico attraverso la Leo Messi Foundation, dedicato a promuovere l'accesso all'istruzione e alla salute per i bambini in situazioni vulnerabili.
Altri calciatori che hanno vinto il Premio Principessa del Principe delle Asturie
Tra i vincitori precedenti del Premio Principessa (o Principe) delle Asturie per lo Sport figurano la tennista Serena Williams (che ha annunciato il suo ritorno a 44 anni), il corridore di fondo keniota Eliud Kipchoge, la Olympic Refuge Foundation e la squadra olimpica dei rifugiati del CIO nel 2022, la sciatrice americana Lindsey Vonn e la leggenda del badminton Carolina Marín.
Pochissimi calciatori hanno vinto il premio da quando è stato assegnato per la prima volta nel 1987: la nazionale brasiliana che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2002, la nazionale spagnola che ha fatto lo stesso nel 2010, e un premio condiviso nel 2012 tra Iker Casillas (Real Madrid) e Xavi Hernández (del FC Barcelona) per il loro "atteggiamento conciliatorio che ha levariato le tradizionali differenze tra giocatori e tifosi". giocando in club rivali ma vincendo insieme l'UEFA Euro 2012.