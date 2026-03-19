Leo Messi ha segnato il 900° gol in carriera, ma viene eliminato dalla CONCACF Champions Cup

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Leo Messi ha vissuto una serata agrodolce: ha segnato il suo 900° gol in carriera, ma la sua squadra Inter Miami è stata eliminata dalla CONCACAF Champions Cup, una competizione che ancora una volta sfugge a Messi e Miami.

È stata la gara di ritorno della CONCACAF Champions Cup contro Nashville, terminata 1-1. La gara d'andata si concluse 0-0, ma Nashville si qualificò grazie ai gol in trasferta e si unì a LAFC, Cruz Azul, Club América, Seattle Sounders e Toluca nell'equivalente della Champions League nella regione Nord e Centro America.

Come riportato da ESPN, la Champions Cup era la priorità del co-proprietario dell'Inter Miami Jorge Mas, che ha chiesto all'allenatore Javier Mascherano di far riposare i giocatori nelle partite MLS per preparare meglio la partita infrasettimanale. Naturalmente, è stata una grande delusione, perdere negli ottavi di finale, la prima uscita dal loro debutto nella competizione nel 2024.

Non una partita che Messi vorrà ricordare come quella in cui ha segnato il suo 900° gol in carriera. Questo fa il sesto nel 2026, 69 da quando è arrivato all'Inter Miami.