Leo Messi mette in dubbio il suo coinvolgimento nella Coppa del Mondo 2026: "La cosa più logica è che non ce la farò"

Leo Messi ha brillato in quella che, molto probabilmente, è stata la sua ultima partita in Argentina. I campioni del mondo hanno sconfitto il Venezuela 3-0, con Messi che ha segnato due volte - due "regali" assistiti da Julián Álvarez e Thiago Almada, per la gioia di un Estadio Monumental gremito a Buenos Aires, davanti a tutta la sua famiglia, che è andata ad assistere alla partita sapendo che, quando l'Argentina giocherà di nuovo una partita di qualificazione in casa, cosa che accadrà nel 2027, Messi sarebbe già in pensione.

In effetti, Messi potrebbe anche non arrivare alla Coppa del Mondo 2026, nonostante tutti pensassero che lo avrebbe fatto. Messi sostiene che giocherebbe solo se si sentisse bene e, data la sua età, potrebbe non durare un altro anno intero. "Come ho detto prima a proposito della Coppa del Mondo, non credo che ne giocherò un'altra. A causa della mia età, la cosa più logica è che non ce la farò", spiegando che non ha ancora preso una decisione.

"Quando mi sento bene, mi diverto, ma quando non mi piace, onestamente, non mi diverto, quindi preferisco non essere lì se non mi sento bene. Quindi vedremo", dicendo che lo prenderà giorno per giorno e che aspetterà fino alla fine della stagione MLS. Poi, ci saranno sei mesi tra la pre-stagione 2026 e l'inizio della Coppa del Mondo, quindi decideremo per allora.

Sarebbe triste se Messi non riuscisse ad arrivare alla Coppa del Mondo 2026, dove potrebbe effettivamente giocare negli Stati Uniti, dove si trovano i suoi nuovi tifosi dell'Inter Miami. Pensi che la Coppa del Mondo 2026 sarà "l'ultimo ballo" per Leo Messi?