Leo Messi segna una doppietta nella emozionante vittoria per 5-3 in MLS, un mese prima dell'inizio dei Mondiali

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L'Inter Miami ha ottenuto una grande vittoria in MLS, con Leo Messi che ha segnato una doppietta mentre battevano Cincinnati 5-3. La partita emozionante è iniziata con Messi segnato al 24° minuto, ma Cincinnati è riuscita a segnare tre gol. Ma passando dal 3-1 al 5-3, Miami ha aggiunto altri quattro gol, incluso un autogol all'89° di Roman Celentano.

Messi ha aggiunto il suo decimo e undicesimo gol in questa stagione in MLS dopo 13 partite, ma l'Inter Miami è stata più diseguale in questa stagione, con 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, e ancora nessuna vittoria nel loro nuovo stadio, il Nu Stadium, inaugurato il 4 aprile, dopo aver perso 4-3 contro l'Orlando City il 3 maggio.

L'Inter Miami ha solo altre due partite, entrambe in casa contro Portland il 17 maggio e Philadelphia il 24 maggio, prima che i giocatori vengano rilasciati per la Coppa del Mondo. L'Argentina gioca la sua prima partita della fase a gironi contro la Nigeria il 16 giugno (17 giugno alle 3:00 CEST). Se l'Argentina raggiungesse la finale e giocherà il 19 luglio, Messi avrebbe solo quattro giorni per festeggiare e riposare prima che la stagione MLS riprenda il 23 luglio.