Leo Messi segna una tripletta e batte il record della Coppa del Mondo con la controversia sul cartellino rosso
Leo Messi ha segnato una tripletta al suo debutto ai Mondiali, ma c'è controversia per un possibile cartellino rosso non chiamato.
Dopo un lunedì deludente con tutte e quattro le partite terminate in pareggio, martedì è stato il giorno in cui la Coppa del Mondo 2026 è finalmente esplosa, con quattro sconfitte schiacciante: la Francia ha battuto il Senegal 3-1, la Norvegia 4-1, l'Argentina l'Algeria 3-0 e l'Austria ha battuto la Giordania 3-1. Fu anche il giorno in cui le stelle brillarono: Mbappé segnò due gol, Haaland ne segnò due... e poi Leo Messi ne segnò tre contro l'Algeria.
La prestazione storica di Messi, la sua prima tripletta in un Mondiale e il giocatore più anziano di sempre a 38 anni, che compie 39 anni in sette giorni - superando quel record a Cristiano Ronaldo - significa anche che ora è il miglior marcatore di sempre della storia dei Mondiali, con 16 gol in sei partecipazioni ai Mondiali, eguagliando i gol segnati dal tedesco Miroslav Klose.
Messi ha segnato tre volte superando Luca Zidane, allenatore dell'Algeria e figlio di Zinedine Zidane, ma la partita ha suscitato una grande controversia al 30° minuto, quando Messi aveva segnato un gol e ha calpestato il polpaccio di Aissa Mandi. Molti sostengono che avrebbe dovuto essere un cartellino rosso, ma né l'arbitro Szymon Marciniak né il VAR sono intervenuti.
Il contatto è chiaro, ma l'opinionista Thierry Henry su Fox Sports ha detto che non si trattava di un cartellino rosso perché non c'è alcuna intenzione. "Quando la riguardi, si vede chiaramente che Lionel Messi è concentrato sulla palla e cerca di fare un'azione calcistica, non di far del male a nessuno. Sì, c'è contatto. Sì, sembra imbarazzante. Ma non ogni collisione è un cartellino rosso."
Cosa ne pensi? Messi avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per questa azione contro Mandi?