Leo Messi segna una tripletta e batte il record della Coppa del Mondo con la controversia sul cartellino rosso

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Dopo un lunedì deludente con tutte e quattro le partite terminate in pareggio, martedì è stato il giorno in cui la Coppa del Mondo 2026 è finalmente esplosa, con quattro sconfitte schiacciante: la Francia ha battuto il Senegal 3-1, la Norvegia 4-1, l'Argentina l'Algeria 3-0 e l'Austria ha battuto la Giordania 3-1. Fu anche il giorno in cui le stelle brillarono: Mbappé segnò due gol, Haaland ne segnò due... e poi Leo Messi ne segnò tre contro l'Algeria.

La prestazione storica di Messi, la sua prima tripletta in un Mondiale e il giocatore più anziano di sempre a 38 anni, che compie 39 anni in sette giorni - superando quel record a Cristiano Ronaldo - significa anche che ora è il miglior marcatore di sempre della storia dei Mondiali, con 16 gol in sei partecipazioni ai Mondiali, eguagliando i gol segnati dal tedesco Miroslav Klose.

Messi ha segnato tre volte superando Luca Zidane, allenatore dell'Algeria e figlio di Zinedine Zidane, ma la partita ha suscitato una grande controversia al 30° minuto, quando Messi aveva segnato un gol e ha calpestato il polpaccio di Aissa Mandi. Molti sostengono che avrebbe dovuto essere un cartellino rosso, ma né l'arbitro Szymon Marciniak né il VAR sono intervenuti.

Il contatto è chiaro, ma l'opinionista Thierry Henry su Fox Sports ha detto che non si trattava di un cartellino rosso perché non c'è alcuna intenzione. "Quando la riguardi, si vede chiaramente che Lionel Messi è concentrato sulla palla e cerca di fare un'azione calcistica, non di far del male a nessuno. Sì, c'è contatto. Sì, sembra imbarazzante. Ma non ogni collisione è un cartellino rosso."

Cosa ne pensi? Messi avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per questa azione contro Mandi?