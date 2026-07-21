Leo Messi si congratula con la Spagna, dice che il dolore è immenso e ci vorrà tempo per guarire

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Leo Messi ha rotto il silenzio dopo che l'Argentina ha perso la finale dei Mondiali contro la Spagna. Il giorno prima della partita, Messi scrisse che "qualunque cosa accada, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai", ma un giorno dopo la partita disse che la ferita ci vorrà tempo per guarire e che il dolore è immenso, e si congratulò anche con la Spagna.

Messi ha vinto la Coppa del Mondo nel 2022, ma ora ha perso due finali di Coppa del Mondo, contro la Spagna nel 2026 e contro la Germania nel 2014. Ha compiuto 39 anni durante la competizione, quindi è improbabile che partecipi ai Mondiali 2030: nessun giocatore ha mai partecipato a sette Mondiali.

"Il dolore è immenso, e questa ferita richiederà tempo per guarire. Ma tengo anche tutte le cose belle. Le partite che abbiamo ribaltato dando il massimo - momenti che rimarranno per sempre nei nostri ricordi - e il sostegno di un intero paese che, unito al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta tra l'élite mondiale", ha scritto Messi sui social media. "Voglio anche congratularmi con la Spagna per aver vinto il campionato", ha aggiunto.

"È difficile apprezzare appieno il nostro successo in questo momento, ma questo gruppo ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie dal profondo del cuore per ogni saluto e messaggio. Ancora una volta, siamo riusciti a unirci come paese e a restare uniti, condividendo l'immenso orgoglio di essere argentini."

Messi è stato di gran lunga il miglior giocatore della squadra, e forse del torneo, con otto gol e quattro assist, ma il comportamento violento di alcuni suoi compagni e il comportamento antisportivo di tutto il gruppo hanno rovinato la loro impresa di arrivare in finale, e ora la FIFA sta indagando.