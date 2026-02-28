Leo Messi si pente di non aver imparato l'inglese quando ne ha avuto l'occasione

HQ

Lionel Messi si pente di non aver imparato l'inglese, il che a quanto pare ha causato momenti imbarazzanti con le celebrità perché non riusciva a comunicare con lui. La star argentina lo ha rivelato in un'intervista al podcast Miró de Atrás (via EFE): "Mi pento di tante cose. Dico ai miei figli: Avere una buona istruzione, non aver imparato l'inglese da bambini. Ho avuto tempo per studiare, e me ne pento molto. Poi vivi momenti in cui sei con persone importanti, cercando di parlare o di avere una conversazione, e ti senti un po' ignorante," disse.

Messi ha anche rivelato di essere stato contattato per giocare nella nazionale spagnola, ma il suo desiderio è sempre stato quello di giocare per l'Argentina. "A un certo punto è arrivato qualcosa dalla Spagna. Giocavo già per il Barcellona e in qualche modo lo hanno lasciato intendere. È normale, succedeva a molti bambini in quel periodo. Anche se sono argentino, ovviamente ero andato a Barcellona quando ero molto giovane e avevo fatto una grande parte del mio sviluppo giovanile lì, e c'era la possibilità, poteva succedere".

Sebbene Leo Messi abbia giocato la sua carriera giovanile nei Newell's Old Boys, la squadra di Rosario, la sua famiglia si trasferì a Barcellona nel 2001, quando aveva 14 anni, e fu iscritto alla Federazione Reale Spagnola di Calcio nel 2002, salendo rapidamente fino al suo debutto in prima squadra nel 2004. Messi gioca attualmente la sua terza stagione in MLS, dove l'Inter Miami defende il titolo, ma ha subito una sconfitta per 3-0 contro il LAFC nella prima partita.