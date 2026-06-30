Leo Messi si unisce a Spider-Man in un nuovo teaser di Spider-Man: Brand New Day

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Leo Messi ha fatto un'apparizione a sorpresa nell'ultimo teaser di Spider-Man Brand New Day. Lo spot di 40 secondi mostra la star argentina entrare in un caffè a Brooklyn dove incontra Peter Parker e gli dice che sta cercando Spider-Man. Spider-Man appare improvvisamente e prende una versione deepfake di Messi attraverso un'altalena a New York City.

Il quarto film di Spider-Man con Tom Holland e Zendaya ha ricevuto recentemente un trailer ricco di azione, ma ci sono ancora molti misteri, come l'identità del principale antagonista...

Il teaser non poteva arrivare in un momento migliore, con Messi in uno stato di grazia ai Mondiali, avendo già segnato sei gol e battuto il record per il maggior numero di gol segnati nella storia della competizione, mentre l'Argentina cerca di vincere un secondo Mondiale prima di ritirarsi.

Potenziali rivali per Leo Messi e Argentina nella Coppa del Mondo 2026

Messi ha segnato in tutte e tre le partite della fase a gironi per l'Argentina e affronterà Capo Verde in ottavi di finale venerdì 3 luglio, alle 23:00 BST, ora del Regno Unito (00:00 di sabato nell'ora estiva dell'Europa centrale).

Il percorso dell'Argentina verso la finale include Australia o Egitto negli ottavi di finale, Svizzera, Ghana, Algeria o Colombia nei quarti di finale, e potenzialmente Brasile, Norvegia, Ecuador o Inghilterra in semifinale, con Spagna e Francia come favorite per raggiungere la finale nell'altra squadra, che includono anche Senegal, Stati Uniti, Portogallo, Croazia o Svezia come alcune delle squadre più forti (sulla carta).

Spider-Man Brand New Day tra il 29 e il 31 luglio, a seconda dei mercati, la Coppa del Mondo sarebbe finita entro quel momento...