Leo Messi "spera di esserlo" ai Mondiali 2026: "nel peggiore dei casi, sarò lì a guardare tutto in diretta"

I campioni in carica, l'Argentina, saranno tra i principali contendenti della Coppa del Mondo FIFA 2026 la prossima estate, e Lionel Messi dovrebbe tornare a essere capitano della squadra. Sarebbe stato, insieme a Cristiano Ronaldo, l'unico giocatore ad aver partecipato a sei Mondiali (dal 2006 al 2026). Tuttavia, il trentottenne non ha ancora confermato pienamente la sua presenza ai Mondiali.

Più recentemente, in un'intervista con ESPN Argentina, Messi ha detto che "spera" di essere lì: "Spero di poterci essere. Ho già detto che mi piacerebbe essere lì. Nel peggiore dei casi, sarò lì a guardarlo dal vivo, ma sarà speciale."

"La Coppa del Mondo è speciale per tutti, per qualsiasi paese — soprattutto per noi, perché la viviamo in modo completamente diverso."

Messi compirà 39 anni il 24 giugno, durante il torneo che si terrà tra l'11 giugno e il 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'ex stella del Barcellona afferma che l'Argentina ha "un gruppo straordinario" e che "continuano a comparire nuovi giocatori; oltre a quelli già presenti, continuano ad arrivare nuovi volti. Quando un gruppo è così, è più facile per i nuovi arrivati integrarsi. L'Argentina deve approfittare di questo momento".

Questo pomeriggio conosceremo i rivali dell'Argentina nella fase a gironi, dato che il sorteggio della Coppa del Mondo si svolge come grande spettacolo a Washington DC. Messi potrebbe non aver confermato la sua presenza, ma è ancora sotto contratto con l'Inter Miami fino al 2028... e avrà una sua statua LEGO l'anno prossimo.