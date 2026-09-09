Leo Messi sta per acquistare un club spagnolo di seconda divisione
Messi diventerà proprietario di due club di calcio in Spagna.
Leo Messi continua a costruire imprese per continuare a essere coinvolto nel calcio dopo il suo ritiro, e la stella argentina diventerà proprietario di un club calcistico spagnolo, l'Eldense, che gioca in seconda divisione, acquistando il 100% delle azioni al gruppo di investimenti colombiano TH Soluciones Group SAS.
Il club ha confermato di aver raggiunto un accordo per diventare proprietario, "in attesa del completamento delle procedure legali e contrattuali finali, inclusi i relativi processi di due diligence, nonché dell'autorizzazione obbligatoria dall'Alto Consiglio per lo Sport (CSD)".
Questo renderebbe Eldense il secondo club di proprietà di Messi, dopo che lo scorso aprile ha acquistato l'UE Cornellá (in quinta divisione). Messi riceverà anche una quota nell'Inter Miami alla scadenza del suo attuale contratto.