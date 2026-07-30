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Leo Messi torna agli allenamenti dell'Inter Miami dieci giorni dopo la finale dei Mondiali

L'Inter Miami ha vinto le ultime due partite senza Messi.

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Lionel Messi è tornato ad allenarsi, dieci giorni dopo la finale dei Mondiali che l'Argentina ha perso contro la Spagna, e sarà disponibile per la prossima partita dell'Inter Miami sabato. La MLS si è fermata durante i Mondiali, ma ha ripreso nel weekend in cui è terminato il Mondiale, con Messi e Rodrigo de Paul come unici due giocatori MLS in finale, entrambi argentini e entrambi dell'Inter Miami.

Messi e de Paul hanno saltato due partite, avendo avuto una pausa dopo la fine dei Mondiali, e Miami ha vinto entrambe, 3-2 contro Chicago e 1-0 contro Montréal, estendendo la striscia vincente a sei partite. Messi, che ha visitato la famiglia e suo padre Jorge, che aveva sofferto di una malattia non specificata, ha scelto di non partecipare all'All-Star Game tra MLS e Liga MX mercoledì.

Messi sarà disponibile per la prossima partita contro Columbus sabato 1 agosto. Attualmente, l'Inter Miami è seconda nella Eastern Conference con 37 punti, due punti dietro a Nashville, avendo giocato 17 partite. Nella MLS, le prime nove squadre di ogni conference si qualificano per i play-off o play-in, quindi essere primi o secondi nella stagione regolare non è così importante: la scorsa stagione l'Inter Miami ha vinto la MLS Cup ma ha chiuso terzo nella Eastern Conference.

Leo Messi torna agli allenamenti dell'Inter Miami dieci giorni dopo la finale dei Mondiali
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