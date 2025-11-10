Leo Messi torna al Camp Nou e manda un messaggio criptico: "Spero di poter tornare un giorno, non solo come giocatore..."

HQ

Leo Messi ha visitato la costruzione del Camp Nou dell'FC Barcelona e il suo post su Instagram ha raggiunto sette milioni di like in due ore. "Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con tutto il cuore. Un posto dove ero immensamente felice, dove tutti voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo".

Ha proseguito con un messaggio criptico: "Spero di poter tornare un giorno, e non solo per dire addio come giocatore, cosa che non ho mai avuto modo di fare..."

Messi ha lasciato il Barça nell'estate del 2021, poiché il club non è riuscito a rinnovargli il contratto ed è passato al PSG, dove ha giocato per due anni. Si è poi trasferito all'Inter Miami, dopo alcune brevi voci di un ritorno al Barcellona mai avvenuto, diffidente di quanto accaduto due anni prima. Di recente ha prolungato il suo contratto con l'Inter Miami fino al 2028, quindi per allora avrà 41 anni. Messi, tuttavia, ha accennato a un ritorno al Barcellona, ma se non è da giocatore... Come allenatore?

Il prossimo passo per Messi è la semifinale di Conference contro Cincinnati in MLS, dopo che l'Inter Miami è sopravvissuta ai play-off con un 4-0 su Nashville in cui Messi ha segnato una doppietta. L'anno scorso non sono riusciti ad arrivare così lontano nonostante abbiano concluso la stagione regolare con un record di 74 punti.