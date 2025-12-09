Leo Messi vince il premio MVP della MLS per il secondo anno consecutivo
Leo Messi ha ricevuto il premio MVP poco dopo aver sollevato il titolo MLS.
Leo Messi ha vinto il suo secondo premio consecutivo come MVP MLS, ma questa volta, a differenza dell'anno scorso, l'ha fatto insieme al campione MLS: l'Inter Miami ha vinto la Major League Soccer per la prima volta, battendo i Vancouver Whitecaps 3-1 sabato. Lo hanno fatto dopo aver segnato 101 gol in stagione regolare e postseason, il maggior numero di gol mai registrati da una squadra MLS.
Messi ha inoltre contribuito con 15 gol nei playoff, il massimo per qualsiasi giocatore nella storia della lega "soccer" nord-americana, segnando sei gol e fornendo nove assist. Abbastanza riconoscimenti da ricevere il premio MVP, consegnatogli durante una cerimonia martedì.
Messi è il primo giocatore nella storia della MLS a vincere due titoli MVP consecutivi e solo il secondo a conquistarne due, dopo Preki nel 1997 e 2003. L'argentino 38enne ha un contratto fino al 2028 con l'Inter Miami, quindi vedrà la grande trasformazione della MLS, che cambierà completamente il calendario per allinearsi con i campionati europei e i mercati di mercato (le stagioni si svolgeranno dalla fine dell'estate alla fine della primavera dell'anno successivo, invece che durante l'anno solare).