Leo Messi vince il premio MVP della MLS per il secondo anno consecutivo

Leo Messi ha vinto il suo secondo premio consecutivo come MVP MLS, ma questa volta, a differenza dell'anno scorso, l'ha fatto insieme al campione MLS: l'Inter Miami ha vinto la Major League Soccer per la prima volta, battendo i Vancouver Whitecaps 3-1 sabato. Lo hanno fatto dopo aver segnato 101 gol in stagione regolare e postseason, il maggior numero di gol mai registrati da una squadra MLS.

Messi ha inoltre contribuito con 15 gol nei playoff, il massimo per qualsiasi giocatore nella storia della lega "soccer" nord-americana, segnando sei gol e fornendo nove assist. Abbastanza riconoscimenti da ricevere il premio MVP, consegnatogli durante una cerimonia martedì.

Messi è il primo giocatore nella storia della MLS a vincere due titoli MVP consecutivi e solo il secondo a conquistarne due, dopo Preki nel 1997 e 2003. L'argentino 38enne ha un contratto fino al 2028 con l'Inter Miami, quindi vedrà la grande trasformazione della MLS, che cambierà completamente il calendario per allinearsi con i campionati europei e i mercati di mercato (le stagioni si svolgeranno dalla fine dell'estate alla fine della primavera dell'anno successivo, invece che durante l'anno solare).