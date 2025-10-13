Léon Marchand torna a mani vuote dalla Coppa del Mondo di nuoto 2025 e la rivalità aumenta

HQ

Léon Marchand è vincitore di quattro medaglie d'oro a Parigi 2024, attuale detentore di tre record mondiali e di diversi altri record olimpici ed europei, uno dei quali raggiunto la scorsa estate (ha stabilito un nuovo record nei 200 misti ai Campionati del Mondo di Singapore). Tuttavia, la sua prestazione durante la Coppa del Mondo di nuoto acquatico 2025 a Carmel, negli Stati Uniti, tenutasi lo scorso fine settimana, è stata al di sotto delle aspettative, tornando a mani vuote nelle cinque gare disputate.

Tre mesi dopo aver stabilito un record mondiale inalterato da 14 anni, è arrivato secondo nei 200m misti maschili, dietro a Shaine Casas (1:49.43), meglio di Marchand (1:53.09). Marchand è arrivato secondo anche nei 200m dorso, terzo nei 400m stile libero. Il nuotatore americano di 25 anni si prende la sua rivincita, dopo essere arrivato secondo ai Campionati del Mondo, il che suggerisce che, nonostante il dominio di Marchand e lo status di superstar in Francia, la rivalità continuerà.

"Devo ringraziare questi ragazzi, in particolare Léon", ha detto Casas dopo la gara, come scelto da Olympics.com. "In un certo senso tira fuori il meglio di me. Adoro il fuoco e quel tipo di rivalità. È bello continuare a spostare l'ago della bilancia in avanti ad ogni incontro."