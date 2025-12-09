Leon S. Kennedy confermato come personaggio giocabile in Resident Evil Requiem tramite una fuga di notizie

HQ

Tra le conferme ufficiali e i misteriosi teaser delle aziende e del loro stesso organizzatore, Geoff Keighley, speriamo di avere ancora qualche grande sorpresa da vedere al gala dei The Game Awards di quest'anno. Ma sembra che tra quegli annunci che dovrebbero restare segreti fino alle prime ore del 12 dicembre (secondo l'ora europea), ce n'è uno che è già stato confermato senza dubbio, e riguarda il prossimo Resident Evil Requiem, che era già stato indicato per un "anteprima" all'evento.

Si scopre che i giocatori PlayStation 5 che avevano preordinato la Standard Edition dal PlayStation Store sono rimasti sorpresi nel constatare che l'icona del pre-download (che sarà attivata il 24 febbraio 2026) mostra una nuova illustrazione principale, con Leon S. Kennedy come immagine in evidenza. Questo conferma, quindi, che Leon sarà presumibilmente un personaggio principale o una parte essenziale di Resident Evil Requiem, confermando molte voci dei mesi precedenti.

Nel caso avessi bisogno di ulteriori prove, nel caso in cui la pagina del PlayStation Store del gioco avesse già risolto l'errore, l'utente Youtube Bluewav ha registrato un video del momento, che potete guardare qui sotto. Quindi dì addio all'arte principale ufficiale di RE Requiem che conosciamo finora (sotto il video), perché più avanti questa settimana probabilmente ne avremo uno nuovo e definitivo con cui identificare il gioco.

Cosa pensi del ritorno di Leon S. Kennedy nel franchise di Resident Evil?