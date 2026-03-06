Leon S. Kennedy, doppiatore, è "cautamente ottimista" riguardo all'adattamento Resident Evil di Zach Cregger

Considerando che Resident Evil Requiem è appena stato lanciato con un numero enorme di vendite, si potrebbe dire che l'interesse per la serie sia ai massimi storici. Con questo in mente, l'adattamento in arrivo, gestito dal direttore di Weapons Zach Cregger, si distingue anche come qualcosa di promettente ed entusiasmante da tenere d'occhio, soprattutto perché è considerato un "adattamento fedele" anche se non ruota attorno a personaggi preferiti dai fan o trame memorabili.

Poiché gli adattamenti videoludicici possono essere un po' altalenanti, conResident Evil esempi che sono alcuni abusatori di questo, tutti gli elementi promettenti di questo prossimo adattamento sono in parte frenati da un po' di cautela, cosa che persino il doppiatore di Leon S. Kennedy sta vivendo.

Parlando con GamesRadar+, Nick Apostolides ha detto di essere "cautamente ottimista" riguardo al progetto di Cregger e di credere che il regista abbia ciò che serve per "fare un film fantastico."

"Sono cautamente ottimista. È la prima volta che sono davvero un grande fan delle opere precedenti del regista. Penso che sia un ragazzo molto abile. Ha una grande visione. E il fatto che ho letto da qualche parte che gli studi gli hanno dato molto controllo e gli hanno detto: 'Fai quello che vuoi fare, ci fidiamo di te.' Perché Weapons era fantastico e ha fatto molti soldi, e quindi il fatto che lo stiano lasciando andare, penso che farà un film fantastico."

Apostolides continua: "Penso che ci saranno sempre delle sacche di Resident Evil fan che diranno: 'Beh, non era questo, o non era quello, non era quello che speravo,' ma penso che sarà comunque un film divertente. Penso che uscirò dal cinema e direrò: 'È stato divertente,' e lo vedrò. Questa è la mia opinione. Lo vedrò. Lo guarderò. Spero di piacermi. Penso di sì."

Non vedi l'ora di Cregger's Resident Evil, che viene realizzato con un budget molto permissivo?