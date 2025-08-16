Leonardo DiCaprio rivela il suo più grande rimpianto per la carriera

HQ

Leonardo DiCaprio è, senza dubbio, uno dei più grandi nomi di Hollywood, e lo è stato per decenni. Da Titanic e The Departed a The Aviator, Django Unchained e The Revenant, quest'ultimo che gli è valso un Oscar come miglior attore, DiCaprio ha costruito uno straordinario portfolio di ruoli iconici. Ma nonostante questo curriculum impressionante, c'è una parte che rimpiange ancora di aver tralasciato.

In un'intervista con Esquire, insieme al regista Paul Thomas Anderson – che dirigerà il prossimo film di DiCaprio Una battaglia dopo l'altra – a DiCaprio è stato chiesto se c'è qualcosa di cui si pente nella sua carriera. La sua risposta:

"Lo dirò anche se sei qui: il mio più grande rimpianto è non aver fatto Boogie Nights. È stato un film profondo della mia generazione. Non riesco a immaginare nessuno tranne Mark [Wahlberg] in esso. Quando finalmente sono riuscito a vedere quel film, ho pensato che fosse un capolavoro. È ironico che tu sia la persona che fa questa domanda, ma è vero".

Opportunamente, lo stesso Anderson ha diretto Boogie Nights (1997) e originariamente voleva DiCaprio per il ruolo principale. Tuttavia, l'attore ha rifiutato a causa del suo impegno in Titanic (1997). Invece, DiCaprio ha suggerito il suo co-protagonista di The Basketball Diaries (1995), Mark Wahlberg, che ha poi accettato il ruolo e ha raggiunto il suo successo come Eddie Adams.

Mentre DiCaprio ammette di essere profondamente dispiaciuto per la decisione, è difficile immaginare qualcun altro sul ponte del Titanic al fianco di Kate Winslet, un film che ha cementato il suo status di superstar globale. Tuttavia, è un intrigante "e se" per la storia del cinema.

Ti sarebbe piaciuto vedere Leo in Boogie Nights?