Leonardo Fornaroli si incoronò campione di Formula 2 un anno dopo aver vinto la Formula 3

Il ventenne pilota italiano Leonardo Fornaroli della Invicta Racing è stato incoronato campione di Formula 2 domenica scorsa in Qatar, con ancora un Gran Premio da disputare. Gli servivano 40 punti per vincere il campionato e si classificò secondo in Qatar, mentre il suo rivale più vicino, Jak Crawford, chiuse 11°. Richard Verschoor e Luke Browning, gli altri due piloti che avevano ancora qualche possibilità di vincere il torneo, conclusero sesto e decimo.

Nato il 3 dicembre 2004, l'italiano ha ora conquistato due titoli consecutivi in Formula 3 e Formula 2. Fornaroli è entrato in Formula 2 nel 2025, dopo aver vinto la Formula 3 nel 2024, anche se non ha vinto alcuna gara quell'anno.

Tuttavia, quest'anno questo cambiò, con quattro vittorie, quattro secondi posti e un terzo posto, e finendo solo sotto i primi otto in 23 delle 25 gare. "In realtà, vincere il titolo senza alcuna vittoria mi ha insegnato a restare calmo e composto sotto una pressione enorme - perché la pressione c'è, perché sei un contendente al titolo", ha detto l'italiano.

Tuttavia, il suo futuro è ancora incerto, ma non ci sono segnali che si unirà presto alla Formula 1...