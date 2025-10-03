L'Epic Games Store aggiunge finalmente la funzionalità che gli utenti di Steam hanno da anni

HQ

Mentre l'Epic Games Store ha i suoi giochi gratuiti e guadagnava molte grandi esclusive in passato, gli utenti di PC hanno deciso quasi all'unisono di preferire Steam. Tuttavia, questo potrebbe essere in procinto di cambiare poiché Epic Games ha aggiunto una funzionalità importante al suo negozio.

Come riportato da PC Gamer e pubblicato sui forum di Epic, il pre-caricamento è ora disponibile sull'Epic Games Store. 5 giorni o 129 ore prima del lancio di un gioco, puoi scaricare i suoi file sul tuo PC in modo da essere pronto a partire non appena si aprono le porte.

È improbabile che questo causi uno spostamento del pendolo verso Epic, ma è bello vedere una funzionalità molto richiesta farsi strada sul mercato online, anche se è in ritardo di anni rispetto a Steam.

L'Epic Games Store è migliorato costantemente negli ultimi anni e, sebbene molti utenti di PC lo mantengano installato principalmente come launcher di Fortnite, finché Epic continua ad apportare modifiche come questa e ad aggiungere nuove funzionalità, c'è la possibilità di un futuro brillante davanti.