L'Epic Games Store dà il via ai saldi estivi, rende Civ VI e tutti i suoi DLC gratuiti Ci sono anche alcuni giochi in sconto se ti sei perso gli altri grandi saldi estivi per PC.

HQ I saldi estivi dell'Epic Games Store sono arrivati. Se stai cercando di ottenere sconti sui giochi recenti e sui vecchi preferiti, questa è la tua occasione in quanto puoi ottenere molti titoli importanti a un prezzo inferiore al loro costo standard. Inoltre, dando il via ai saldi estivi, Epic ha reso Civilization VI e tutti i suoi DLC gratuiti tramite la Platinum Edition del gioco. Mentre Civ VI è stato reso gratuito su Epic in passato, quello era solo il gioco base, mentre questo offre l'esperienza completa. Il programma Epic Rewards offre anche il 20% da ora fino al 31 agosto sui giochi acquistati tramite il negozio, il che significa che puoi ottenere uno sconto migliore sul tuo prossimo acquisto dopo aver ottenuto qualcosa per te stesso. Vale la pena notare che i saldi estivi terminano il 31 luglio. In termini di giochi scontati, ci sono molti titoli che avresti trovato durante i saldi di Steam all'inizio di questo mese, tra cui Clair Obscur: Expedition 33 con uno sconto del 10%, Assassin's Creed Shadows con uno sconto del 25% e Marvel's Spider-Man 2 con uno sconto del 20%. Con le ricompense epiche, potresti rendere quegli sconti un po' più profondi, ma dico che la vera star dello spettacolo qui è il 30% di sconto su MindsEye. Lo sparatutto flop di Build a Rocket Boy potrebbe essere stato il gioco più stroncato dalla critica dell'anno finora, ma se la curiosità ha la meglio su di te, non possiamo che consigliarti di acquistarlo almeno in saldo.