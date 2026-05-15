L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha ucciso 65 persone con 246 casi segnalati

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È stato rivelato dai Centri Africani per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC Africa) che un'altra epidemia di Ebola sta attraversando il continente, con la malattia che attualmente colpisce la provincia di Ituri nella Repubblica Democratica del Congo.

Secondo BBC News, finora le informazioni condivise rivelano che 65 persone sono morte a causa della malattia e sono stati segnalati in totale 246 casi. Ci sono altri casi sospettati nella capitale regionale, Bunia, ma al momento sono disponibili dati limitati su questo.

Ciò che è stato confermato è che rappresentanti della RDC, dell'Uganda, del Sud Sudan e di partner internazionali si stanno riunendo per discutere su come contenere la malattia in espansione.

Per chi non lo sapesse, l'Ebola è una malattia che si diffonde tramite il contatto diretto con fluidi corporei e causa sanguinamenti e insufficienza d'organo. Non esiste una cura per la malattia, ma i sintomi possono essere individuati osservando chi presenta febbre, dolori muscolari, stanchezza, mal di testa e mal di gola. La RDC è anche esperta con la malattia, poiché affronta frequenti focolai, incluso lo scorso anno in cui sono morte 15 persone, una frazione del suo peggior focolaio della fine degli anni 2010, con oltre 2.200 persone decedute.