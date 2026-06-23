L'epidemia di hantavirus è "quasi terminata", afferma il direttore generale dell'OMS, dopo che oltre l'80% dei contatti ha concluso la quarantena

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L'epidemia di hantavirus che è scoppiata lo scorso aprile durante una crociera in partenza dall'Argentina, la MV Hondius, è ora controllata, poiché oltre l'80% dei potenziali contatti con il virus, passeggeri o membri dell'equipaggio della nave da crociera olandese, ha completato la quarantena raccomandata di 42 giorni dopo l'esposizione.

Lunedì, tutti i 18 residenti degli Stati Uniti che si trovavano a bordo dell'MV Hondius erano tornati a casa dopo aver trascorso quasi sei settimane presso l'Unità Nazionale di Quarantena in Nebraska. "Non si sono verificati casi di malattia da hantavirus negli Stati Uniti a seguito di questa epidemia", ha dichiarato i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti.

Tutti i casi di quarantena in Spagna per passeggeri ed equipaggio si sono conclusi lo scorso fine settimana senza nuove infezioni da quando la nave è attraccata alle Isole Canarie il 10 maggio e la maggior parte dei passeggeri provenienti dalla maggior parte dei paesi è sbarcata, ha confermato Ángel Víctor Torres, Ministro della Politica Territoriale in Spagna.

Martedì, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che stiamo "avvicinandoci alla fine di questa epidemia" e ha affermato che il capitano della nave e la maggior parte dell'equipaggio hanno già completato la quarantena. E i contatti di coloro che si sono ammalati, oltre 600 persone in 33 paesi e territori, sono stati monitorati senza nuovi casi oltre i 13 inizialmente segnalati, che hanno causato tre decessi.

"Profondo apprezzamento a Spagna, Paesi Bassi, Capo Verde, Sudafrica e Regno Unito per il loro ruolo fondamentale nella risposta", ha detto Adhanom Ghebreyesus.