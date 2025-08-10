L'epopea subacquea di Tom Cruise tocca acque agitate

Tom Cruise ha incontrato un grosso intoppo nella produzione del suo prossimo film Deeper. Secondo quanto riferito, la Warner Bros ha rifiutato di approvare il budget di produzione desiderato di 275 milioni di dollari per l'avventura subacquea.

Il film, che sarà diretto da Doug Liman e interpretato sia da Cruise che da Ana de Armas, le riprese erano originariamente previste per questo mese. Il budget iniziale era di 200 milioni di dollari, ma Cruise ha spinto per un aumento significativo, una proposta che lo studio ha respinto. Invece, la Warner Bros ha limitato il budget a 230 milioni di dollari, il che ha portato alla sospensione dell'intero progetto. A peggiorare le cose, è stato riferito che il regista Doug Liman ha già iniziato a cercare altri progetti, gettando ulteriori dubbi sul futuro del film.

Ora la domanda rimane: Cruise sarà in grado di attirare un altro studio per rilevare il progetto, o lui e la Warner Bros alla fine raggiungeranno un accordo?