L'equipaggio dell'Artemis II stabilisce un nuovo record mondiale in una storica missione lunare

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I quattro astronauti a bordo di Artemis II hanno raggiunto la distanza più lontana mai registrata da un equipaggio umano.

Viaggiando nella capsula Orion, l'equipaggio superò il record di lunga data stabilito durante Apollo 13 nel 1970, raggiungendo oltre 252.700 miglia dalla Terra mentre si dirigevano verso il lato opposto della Luna.

La missione, lanciata la scorsa settimana, rappresenta il primo viaggio lunare con equipaggio in oltre 50 anni e un passo cruciale nel più ampio programma Artemis della NASA, volto a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare entro la fine di questo decennio.

Durante il sorvolo, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno trascorso diverse ore osservando e fotografando il lato opposto della Luna, una regione mai vista direttamente dagli esseri umani dalla Terra.

Il momento ha anche un peso simbolico. L'equipaggio si svegliò con un messaggio registrato da Jim Lovell, la cui missione dell'era Apollo deteneva in precedenza il record di distanza.