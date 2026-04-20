L'equivalente di Rambo in Warhammer si unisce al tuo gruppo in Warhammer 40,000: Dark Heresy

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In una galassia dove vivono elfi spaziali, Orki enormi, uomini-pesce ad alta tecnologia e miliardi di insetti affamati di carne, essere un umano normale e sopravvivere potrebbe sembrare impossibile. Tuttavia, su certi pianeti, gli esseri umani sono resi più resistenti dall'ambiente ostile in cui vivono. Nessun pianeta ha la reputazione di formare truppe robuste come Catachan, e in Warhammer 40,000: Dark Heresy abbiamo uno dei suoi combattenti nel nostro gruppo.

Nel nuovo trailer di Warhammer 40,000: Dark Heresy, ci viene presentato Haymar Devos, un uomo che ha già esercitato il suo mestiere come soldato d'élite e ora lavora per l'Inquisizione per affrontare i nemici più oscuri e loschi dell'umanità. Dal breve sguardo che abbiamo al suo gameplay nel trailer, sembra che ci saranno opzioni per farlo diventare un soldato più normale e un combattente furtivo, sfruttando il coltello da combattimento che tiene in tasca.

Haymar è solo uno dei tanti compagni che incontreremo in Warhammer 40,000: Dark Heresy. Molti di loro sono già stati rivelati, ma speriamo che ce ne siano ancora alcuni in attesa di trovare quando uscirà il gioco.