L'era dell'IEM Katowice è finita, ESL annuncia l'IEM di Cracovia

L'ESL ha recentemente confermato il suo calendario futuro per leCounter-Strike 2 competizioni, e una delle cose che ha notato all'epoca era che gli eventi futuri in Polonia non erano chiaramente etichettati come IEM Katowice. La città polacca è stata per anni il fulcro di uno dei primi grandi tornei di CS dell'anno, e questa formulazione ha portato molti a credere che non avrebbe continuato a mantenere l'evento.

Ora sappiamo che questo è in realtà esatto. L'ESL ha rivelato che dal 2026 l'evento polacco si terrà a Cracovia. Il torneo inaugurale si svolgerà tra il 6 e l'8 febbraio 2026 presso il Tauron Arena della città, dove saranno presenti 24 delle migliori squadre di tutto il mondo e si daranno battaglia per un trofeo e una fetta di un montepremi di $ 1.25 milioni.

Parlando del cambiamento delle città ospitanti polacche, il vicepresidente dei progetti speciali di ESL, Michal "Carmac" Blicharz, spiega: "Per quasi due decenni, Intel Extreme Masters ha costruito un patrimonio pieno di momenti emozionanti e determinanti nella storia degli eSport. Dai primi giorni ad Hannover all'ascesa di nuove leggende a Katowice, ogni tappa lungo il percorso ha lasciato il segno nella nostra eredità. Mentre iniziamo un nuovo capitolo di questa storia, non vediamo l'ora di continuarla con i migliori giocatori e fan degli eSport del mondo, mentre aggiungono il loro segno a Cracovia, su una scala più grande che mai".

Sei entusiasta per IEM Cracovia?