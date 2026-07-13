L'eredità di Desert Strike vive ancora in Cobra Strike, e il nuovo trailer sembra impressionante

Man mano che sempre più persone dicono di essersi stancate della pressione dei giochi e dei titoli live service che richiedono una connessione internet costante e vari tipi di abbonamenti, abbiamo visto un numero crescente di generi classici di giochi tornare negli ultimi anni. Questo include la un tempo iconica serie Desert Strike, che ora ha diversi successori spirituali, e c'è ancora altro all'orizzonte.

Tra questi c'è Cobra Strike, annunciato lo scorso anno. Se hai giocato alla serie Desert Strike, soprattutto sul Mega Drive ai tempi, riconoscerai subito il suo gameplay e la sua struttura. Ora, è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay, che potete vedere qui sotto.

Purtroppo, non sappiamo ancora quando uscirà, e Steam (puoi aggiungerlo subito alla tua wishlist ) è l'unica piattaforma confermata, ma sicuramente possiamo tutti concordare che ha un aspetto assolutamente delizioso?