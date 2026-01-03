L'eredità violenta di Road Rash vive ancora in Bash Moto

HQ

Nonostante gli anni '90 siano stati pieni di giochi di corse, molti dei quali ora sono considerati classici che hanno formato un'intera generazione di giocatori, sono pochi la cui assenza risulta strana come Road Rash, perché chi potrebbe resistere all'idea di sfrecciare a 200 chilometri orarie su strade strette, zigzagare tra il traffico e colpire gli avversari con catene e manganelli?

Road Rash fu un enorme successo negli anni '90, ma fu cancellato quasi altrettanto rapidamente quanto uscì dalla linea di partenza, perché oltre ai giochi per Mega Drive, 3DO e PlayStation, il concetto sembrava esaurirsi. A parte un vecchio gioco basato su Java per telefoni cellulari nel 2009, la serie è rimasta silenziosa.

Ma Bash Moto sembra che possa cambiare le cose, un gioco indie che promette velocità, brutalità e strade aperte lungo la costa occidentale americana. Guarda il trailer qui sotto.