L'eroe di Capo Verde Vozinha è nella Best XI FIFA della Coppa del Mondo, con tre campioni del mondo spagnoli
La Miglior Squadra FIFA della Coppa del Mondo è piena di stelle... e Vozinha fu scelta al posto di Simón!
La FIFA ha pubblicato il Best XI ufficiale della Coppa del Mondo, i migliori giocatori scelti (votati dai tifosi) per ogni posizione dopo la fine della competizione. La Spagna, campione del mondo, presenta tre giocatori, e l'Argentina, seconda classificata, ne presenta due.
Ciò che ha sorpreso alcuni è che la Francia, che ha chiuso al quarto posto dopo una sconfitta emozionante per 6-4 contro l'Inghilterra nello spareggio per il terzo posto, ha anch'essa tre giocatori; mentre l'Inghilterra ne è solo uno (e non è Harry Kane). Nel frattempo, la Norvegia è rappresentata da Erling Haaland.
E la grande sorpresa è il portiere: non Unai Simón, che ha ricevuto il premio come miglior portiere, ma Vozinha, il 40enne capoverdiano che è diventato una stella da un giorno all'altro, che ha mantenuto la porta inviolata contro la Spagna e ha effettuato otto parate contro l'Argentina in una sconfitta emozionante per 3-2 ai tempi supplementari, diventando automaticamente l'eroe della partita nonostante la sconfitta.
Squadra FIFA della Coppa del Mondo 2026:
- Lionel Messi (Argentina)
- Erling Haaland (Norvegia)
- Kylian Mbappé (Francia)
- Jude Bellingham (Inghilterra)
- Rodri (Spagna)
- Michael Olise (Francia)
- Marc Cucurella (Spagna)
- Dayot Upamecano (Francia)
- Lisandro Martínez (Argentina)
- Pedro Porro (Spagna)
- Vozinha (Capo Verde)
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