L'eroe di Capo Verde Vozinha è nella Best XI FIFA della Coppa del Mondo, con tre campioni del mondo spagnoli

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La FIFA ha pubblicato il Best XI ufficiale della Coppa del Mondo, i migliori giocatori scelti (votati dai tifosi) per ogni posizione dopo la fine della competizione. La Spagna, campione del mondo, presenta tre giocatori, e l'Argentina, seconda classificata, ne presenta due.

Ciò che ha sorpreso alcuni è che la Francia, che ha chiuso al quarto posto dopo una sconfitta emozionante per 6-4 contro l'Inghilterra nello spareggio per il terzo posto, ha anch'essa tre giocatori; mentre l'Inghilterra ne è solo uno (e non è Harry Kane). Nel frattempo, la Norvegia è rappresentata da Erling Haaland.

E la grande sorpresa è il portiere: non Unai Simón, che ha ricevuto il premio come miglior portiere, ma Vozinha, il 40enne capoverdiano che è diventato una stella da un giorno all'altro, che ha mantenuto la porta inviolata contro la Spagna e ha effettuato otto parate contro l'Argentina in una sconfitta emozionante per 3-2 ai tempi supplementari, diventando automaticamente l'eroe della partita nonostante la sconfitta.

Squadra FIFA della Coppa del Mondo 2026:



Lionel Messi (Argentina)



Erling Haaland (Norvegia)



Kylian Mbappé (Francia)



Jude Bellingham (Inghilterra)



Rodri (Spagna)



Michael Olise (Francia)



Marc Cucurella (Spagna)



Dayot Upamecano (Francia)



Lisandro Martínez (Argentina)



Pedro Porro (Spagna)



Vozinha (Capo Verde)



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