Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

L'eroe di Capo Verde Vozinha è nella Best XI FIFA della Coppa del Mondo, con tre campioni del mondo spagnoli

La Miglior Squadra FIFA della Coppa del Mondo è piena di stelle... e Vozinha fu scelta al posto di Simón!

HQ

La FIFA ha pubblicato il Best XI ufficiale della Coppa del Mondo, i migliori giocatori scelti (votati dai tifosi) per ogni posizione dopo la fine della competizione. La Spagna, campione del mondo, presenta tre giocatori, e l'Argentina, seconda classificata, ne presenta due.

Ciò che ha sorpreso alcuni è che la Francia, che ha chiuso al quarto posto dopo una sconfitta emozionante per 6-4 contro l'Inghilterra nello spareggio per il terzo posto, ha anch'essa tre giocatori; mentre l'Inghilterra ne è solo uno (e non è Harry Kane). Nel frattempo, la Norvegia è rappresentata da Erling Haaland.

E la grande sorpresa è il portiere: non Unai Simón, che ha ricevuto il premio come miglior portiere, ma Vozinha, il 40enne capoverdiano che è diventato una stella da un giorno all'altro, che ha mantenuto la porta inviolata contro la Spagna e ha effettuato otto parate contro l'Argentina in una sconfitta emozionante per 3-2 ai tempi supplementari, diventando automaticamente l'eroe della partita nonostante la sconfitta.

Squadra FIFA della Coppa del Mondo 2026:


  • Lionel Messi (Argentina)

  • Erling Haaland (Norvegia)

  • Kylian Mbappé (Francia)

  • Jude Bellingham (Inghilterra)

  • Rodri (Spagna)

  • Michael Olise (Francia)

  • Marc Cucurella (Spagna)

  • Dayot Upamecano (Francia)

  • Lisandro Martínez (Argentina)

  • Pedro Porro (Spagna)

  • Vozinha (Capo Verde)

Cosa pensi della Miglior Squadra del Torneo della FIFA?

L'eroe di Capo Verde Vozinha è nella Best XI FIFA della Coppa del Mondo, con tre campioni del mondo spagnoli

This post is tagged as:

SportfootballCoppa del mondoKylian MbappéErling HaalandLeo MessiJude Bellingham


Caricamento del prossimo contenuto