L'errore di Wembanyama dà ai Knicks un vantaggio di 2-0 nelle Finali NBA: "Ho sbagliato"

HQ

I New York Knicks hanno compiuto un enorme passo avanti vincendo la NBA per la prima volta in 53 anni, battendo i San Antonio Spurs per la seconda volta in trasferta. Dopo una rimonta in Gara 1, i Knicks vinsero di misura Gara 2 104-105, decisa in modo drammatico: grazie a un errore insolito di Wembanyama.

Negli ultimi nove secondi e mezzo, con la partita in parità 104-104, gli Spurs avevano il possesso palla per preparare un attacco finale, ma Victor Wembanyama ha servito la palla nella schiena del compagno Stephon Castle. Jalen Benson dei Knicks ha preso il pallone perso e Wembanyama lo ha commesso fallo, regalando loro un tiro libero che è stato l'ultimo tiro della serata.

Wembanyama ha poi provato a rimediare con un tiro sulla sirena da 6 metri, ma ha mancato il bersaglio. Dopo la partita, il francese si è assunto la responsabilità. "Personalmente, penso che sarei potuto essere migliore nel riprendermi dall'euforia delle finali di conference. L'ho buttato via. Ho sbagliato."

"Me ne pentirò? Sì, certo. Userò questo per alimentare me stesso e per alimentarci nella prossima partita? Assolutamente."

La serie al meglio delle sette partite si sposta ora al Madison Square Garden di New York, dove un'atmosfera incredibile (con prezzi record dei biglietti) e persino una visita del presidente Donald Trump potrebbero facilitare la risoluzione delle finali ai Knicks in Gara 4.

Ulteriori letture: Invasore della corte ha cercato di scattare un selfie con Victor Wembanyama, è stato bandito a vita dalle arene NBA