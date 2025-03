L'escalation a Gaza provoca 70 vittime mentre riprendono gli attacchi israeliani

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Gli attacchi aerei israeliani su Gaza giovedì hanno provocato la morte di almeno 70 palestinesi, con decine di feriti, secondo le autorità sanitarie locali.

Gli attacchi hanno preso di mira aree residenziali sia nel nord che nel sud di Gaza. Le forze israeliane hanno anche ampliato le operazioni di terra, tagliando le rotte chiave e sfollando i residenti che avevano iniziato a tornare alle loro case.

Hamas ha condannato l'escalation come una violazione dell'accordo di cessate il fuoco, esortando i mediatori a intervenire. Per ora, resta da vedere se gli sforzi diplomatici riusciranno a fermare le violenze e a rilanciare i negoziati per una tregua duratura.