L'esclusivo gioco di Kirby per Switch 2 avrà il suo Nintendo Direct domani, 19 agosto

HQ

Kirby Air Riders sarà il prossimo gioco esclusivo per Nintendo Switch 2 che riceverà tonnellate di informazioni durante il suo Nintendo Direct dedicato. E sarà domani, sul Kirby Air Riders Direct, condotto dallo stesso Masahiro Sakurai, in una presentazione di 45 minuti. Andrà in onda alle 14:00 BST e alle 15:00 CEST.

La presentazione parlerà solo del gioco, sequel di Kirby Air Ride, un gioco del 2003 diretto da Sakurai (creatore di Kirby ma anche di Super Smash Bros.) che è stato lanciato su GameCube... a recensioni contrastanti. Da allora è stato per lo più dimenticato, quindi sarà curioso vedere cosa ha Kirby Air Riders per farci sentire entusiasti di questo titolo.

Sembra che il gioco, previsto per quest'anno, uscirà davvero a breve e non subirà ritardi, come temevano alcuni fan, e Nintendo è pronta a parlarne, aprendo anche un proprio account social dedicato.