L'esercito americano colpisce una nave sospetta di droga nei Caraibi

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Venezuela . L'esercito americano ha effettuato un attacco su una nave nei Caraibi meridionali, secondo quanto riferito collegata a gruppi criminali venezuelani, provocando più morti ed evitando vittime statunitensi, ha detto il presidente Trump.



"Negli ultimi minuti abbiamo letteralmente sparato fuori da una barca, una barca che trasportava droga, un sacco di droga in quella barca".



"E c'è dell'altro da dove è venuto. Abbiamo un sacco di droga che si riversa nel nostro paese, che arriva da molto tempo... Questi sono venuti dal Venezuela".



"L'attacco ha provocato l'uccisione di 11 terroristi in azione. Nessuna forza americana è stata danneggiata in questo attacco".



L'operazione arriva mentre gli Stati Uniti aumentano la loro presenza navale nella regione per frenare il traffico di stupefacenti. Il filmato condiviso da Trump sembrava mostrare la nave esplodere in mare, anche se i funzionari venezuelani ne hanno messo in dubbio l'autenticità.

Il Pentagono non ha dettagliato la natura del contrabbando sequestrato o l'esecuzione dell'attacco. I funzionari sostengono che l'azione prende di mira il crimine organizzato, aumentando le tensioni con Caracas tra le accuse che collegano le autorità venezuelane al gruppo coinvolto.