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Nel tentativo di ridurre i costi, all'esercito britannico è stato ordinato di interrompere qualsiasi esercitazione di addestramento "non essenziali", secondo BBC News. Il rapporto afferma che i soldati che presto saranno dispiegati o che sono in missione attiva continueranno ad addestrarsi come previsto in paesi come Estonia, Falkland e Cipro. Tuttavia, a coloro che restano nel Regno Unito e che non si stanno preparando attivamente per il dispiegamento è stato detto di ridurre le esercitazioni di addestramento.

Così com'è, il piano sembra puntare a esercitazioni di addestramento tenute in strutture come Salisbury Plain nel Wiltshire e Sennybridge in Galles, con esercitazioni di fuoco reale e esercitazioni particolarmente mirate. Si menziona che ciò influenzerà i piani che coinvolgono il Royal Tank Regiment e un'altra esercitazione con elicotteri Apache, con la pausa prevista per durare fino alla fine dell'anno solare.

Tutto ciò avviene mentre il Primo Ministro Andy Burnham è sotto pressione per aumentare la spesa militare britannica al 2,5% del reddito nazionale entro il prossimo anno, raggiungendo il 3% entro la fine del decennio. Il problema è che il Primo Ministro sta anche affrontando una serie di difficoltà finanziarie, rendendo questo aumento della spesa per la difesa ancora più difficile.