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L'esercito britannico interromperà esercitazioni di addestramento "non essenziali" come parte di misure di riduzione dei costi

I reggimenti previsti per essere schierati a breve continueranno ad addestrarsi come prima, ma le unità nel Regno Unito ridurranno i limiti.

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Nel tentativo di ridurre i costi, all'esercito britannico è stato ordinato di interrompere qualsiasi esercitazione di addestramento "non essenziali", secondo BBC News. Il rapporto afferma che i soldati che presto saranno dispiegati o che sono in missione attiva continueranno ad addestrarsi come previsto in paesi come Estonia, Falkland e Cipro. Tuttavia, a coloro che restano nel Regno Unito e che non si stanno preparando attivamente per il dispiegamento è stato detto di ridurre le esercitazioni di addestramento.

Così com'è, il piano sembra puntare a esercitazioni di addestramento tenute in strutture come Salisbury Plain nel Wiltshire e Sennybridge in Galles, con esercitazioni di fuoco reale e esercitazioni particolarmente mirate. Si menziona che ciò influenzerà i piani che coinvolgono il Royal Tank Regiment e un'altra esercitazione con elicotteri Apache, con la pausa prevista per durare fino alla fine dell'anno solare.

Tutto ciò avviene mentre il Primo Ministro Andy Burnham è sotto pressione per aumentare la spesa militare britannica al 2,5% del reddito nazionale entro il prossimo anno, raggiungendo il 3% entro la fine del decennio. Il problema è che il Primo Ministro sta anche affrontando una serie di difficoltà finanziarie, rendendo questo aumento della spesa per la difesa ancora più difficile.

L'esercito britannico interromperà esercitazioni di addestramento "non essenziali" come parte di misure di riduzione dei costi
Bumble Dee / Shutterstock

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