L'esercito britannico salirà a bordo delle petroliere della flotta ombra russa

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Il Regno Unito ha autorizzato i propri militari a salire a bordo e detenere petroliere collegate alla Russia sospettate di operare nella cosiddetta flotta ombra.

Il Primo Ministro Keir Starmer afferma che la decisione è pensata per ostacolare le esportazioni che aiutano a finanziare la guerra di Vladimir Putin in Ucraina.

"Stiamo andando ancora più duramente contro la sua flotta ombra," ha detto Starmer, collegando la decisione all'aumento dei prezzi del petrolio e alle continue tensioni globali.

Le autorità britanniche hanno dichiarato che le navi che si rifiutano di conformarsi potrebbero essere salite a bordo, con potenziali procedimenti penali contro proprietari e operatori per violazioni delle sanzioni.

La Russia si è fortemente affidata a queste navi per aggirare le restrizioni occidentali sin dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, con il Regno Unito che stima che trasportino la maggior parte delle sue esportazioni di greggio.

L'annuncio arriva mentre i paesi europei intensificano gli sforzi per contrastare la rete, in mezzo alle preoccupazioni sia per l'evasione delle sanzioni sia per i rischi ambientali.