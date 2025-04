L'esercito degli Stati Uniti accelera la revisione del carro armato Abrams con un nuovo modello di sviluppo Rompendo con decenni di tradizione, l'esercito spinge per consegnare una nuova variante di Abrams in soli 30 mesi, scommettendo su velocità, flessibilità e fiducia del settore.

In un significativo allontanamento dalle tradizionali tempistiche di acquisizione della difesa, ora sappiamo che l'esercito degli Stati Uniti sta spingendo per un'accelerazione radicale del suo programma di modernizzazione dei carri armati Abrams. La leadership è diventata frustrata dai consueti cicli di sviluppo decennali e ora sta scommettendo sulla velocità, sul pragmatismo e su una collaborazione più profonda con i partner del settore per fornire un M1E3 più leggero, più agile e tecnologicamente avanzato entro 24-30 mesi. La riprogettazione prevede miglioramenti che vanno dai sistemi di caricamento automatico alle interfacce di protezione e controllo di nuova generazione, abbracciando al contempo la tecnologia commerciale ove possibile. Lo sforzo potrebbe servire da modello per i futuri programmi di difesa, ma per ora resta da vedere se questo percorso semplificato produrrà risultati senza compromettere le prestazioni. Il 1° Battaglione Corazzato dell'Esercito degli Stati Uniti del 9° Reggimento, 1° Divisione di Fort Hood in Texas prepara un carro armato Abrams alla stazione ferroviaria di Pabrade // Shutterstock