L'esercito degli Stati Uniti è pronto a finalizzare il progetto per i nuovi aerei d'assalto, in vista del 2030 L'esercito degli Stati Uniti è sulla buona strada per finalizzare il progetto del suo Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Ora sappiamo che l'esercito degli Stati Uniti è sulla buona strada per finalizzare la progettazione del suo Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) entro la fine del 2025, con l'intenzione di accelerare la sua messa in campo prima dell'obiettivo del 2030. Bell, selezionata per il progetto nel 2022, sta sviluppando il convertiplano che dovrebbe volare due volte più velocemente e lontano dell'attuale elicottero Black Hawk. L'esercito sta utilizzando l'ingegneria digitale per semplificare il processo, accorciando le tempistiche che in genere richiedono anni. Con un programma di test compresso, i prototipi vengono messi a punto in tempo reale per ridurre al minimo i rischi e accelerare lo sviluppo. L'esercito è ottimista riguardo al raggiungimento dei suoi obiettivi e ha ricevuto il sostegno dell'attuale amministrazione per portare avanti il progetto. V-280 // Shutterstock