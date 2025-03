L'esercito degli Stati Uniti schiera una tecnologia avanzata di difesa aerea in Asia e in Europa I moderni sistemi di difesa aerea e missilistica si dirigono verso i punti caldi globali per i test nel mondo reale.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . L'esercito degli Stati Uniti sta intensificando il suo impegno per migliorare le capacità di difesa aerea e missilistica inviando tecnologie all'avanguardia nei teatri critici in Asia e in Europa. Come parte di questa strategia, l'esercito prevede di schierare il nuovo sensore di difesa aerea e missilistica di livello inferiore (LTAMDS) a Guam, insieme a prototipi di lanciatori di protezione dal fuoco indiretto (IFPC) in Corea del Sud. Inoltre, un Integrated Battle Command System (IBCS) sarà inviato in Europa per modernizzare le unità di difesa aerea Patriot esistenti. Ciò avviene dopo il successo degli eventi di test, con test operativi su larga scala previsti nei prossimi anni. L'approccio audace dell'esercito all'integrazione di prototipi di sistemi nelle operazioni di difesa attiva segnala un passo verso il miglioramento della prontezza. Per ora, resta da vedere come si comporteranno questi sistemi in condizioni reali. Sensore di difesa aerea e missilistica di livello inferiore // Raytheon