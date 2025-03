L'esercito degli Stati Uniti sospende i piani di fuoco del Typhon nelle Filippine L'esercito degli Stati Uniti riconsidera le dimostrazioni missilistiche tra le tensioni geopolitiche nella regione indo-pacifica.

L'esercito degli Stati Uniti ha deciso di non condurre operazioni a fuoco vivo del suo sistema missilistico Typhon durante le prossime esercitazioni congiunte nelle Filippine questa primavera, secondo la leadership dell'esercito degli Stati Uniti del Pacifico. Il sistema, che ha fatto il suo debutto nella regione lo scorso anno, ha suscitato polemiche a causa della sua portata avanzata e delle sue capacità, che potrebbero destabilizzare l'Indo-Pacifico. Mentre il sistema missilistico è rimasto nelle Filippine, non è stato utilizzato in alcuna esercitazione a fuoco vivo. Questa decisione fa seguito alle crescenti preoccupazioni della Cina, che ha espresso obiezioni sui potenziali cambiamenti strategici nella regione. Per ora, resta da vedere se Typhon continuerà ad essere di stanza nelle Filippine o spostato in altre località del Pacifico. Sistema missilistico Typhon // Shutterstock