L'esercito degli Stati Uniti spiana la strada ai radar di nuova generazione

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Dopo più di un decennio di sforzi per sostituire il suo vecchio sistema Patriot, l'esercito degli Stati Uniti ha dato il via libera alla prossima generazione di Raytheon Lower-Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) per una produzione limitata.

Pubblicizzato come un aggiornamento trasformativo, il radar promette una copertura a 360 gradi e un'adattabilità digitale, raddoppiando le capacità del suo predecessore e integrandosi perfettamente nella più ampia architettura di difesa missilistica dell'esercito degli Stati Uniti.

Dopo otto importanti test missilistici e migliaia di ore di prove di stress ambientale, il radar vedrà prima il dispiegamento a Guam e successivamente si espanderà ai partner stranieri. Sebbene la produzione richieda più di tre anni, l'esercito sta già lavorando per semplificare il processo.