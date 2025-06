L'esercito del Myanmar prolunga il cessate il fuoco tra gli sforzi di ricostruzione

HQ

Le ultime notizie sul Myanmar . Ora sappiamo che l'esercito al potere in Myanmar ha appena deciso di prolungare un cessate il fuoco temporaneo fino alla fine di giugno per facilitare la ricostruzione e gli aiuti umanitari dopo il devastante terremoto che ha colpito all'inizio di quest'anno.

Nonostante l'estensione, i rapporti indicano che l'attività militare sporadica continua in alcune aree, mentre i gruppi di opposizione hanno concordato di mantenere in vigore il cessate il fuoco. Naturalmente, resta da vedere come si evolverà questo cessate il fuoco, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.