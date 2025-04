L'Esercito Italiano dà il benvenuto al primo elicottero UH-169D La consegna segna un passo significativo nella modernizzazione della flotta elicotteristica italiana.

HQ Le ultime notizie sull'Italia . Ora sappiamo che l'Esercito Italiano ha ricevuto ufficialmente il suo primo UH-169D Light Utility Helicopter (LUH), segnando una pietra miliare negli sforzi di modernizzazione della difesa del paese. La consegna è avvenuta il 28 aprile presso l'hangar del 28° Gruppo Squadriglia Tucano a Viterbo, alla presenza di alti funzionari. Sviluppato da Leonardo, l'UH-169D è destinato a sostituire i modelli più vecchi come l'AB.205 e l'AB.206. Questo nuovo velivolo fornirà una maggiore flessibilità di missione, interoperabilità e supporto per una varietà di operazioni, tra cui l'evacuazione medica e delle vittime. L'esercito ha già ordinato un totale di 25 UH-169D. Ora, resta da vedere come si comporterà l'elicottero.